Путин прибыл в Пекин

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает ТАСС. В Пекине российский глава проведет два дня.

В рамках визита Путин примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь», а также проведет переговоры с лидерами ряда стран. Запланированы встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом. Также президент с Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань встретит глав делегаций — участников форума.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут обстоятельную беседу в Пекине на полях форума «Один пояс — один путь» в среду, 18 октября. По словам Ушакова, стороны обсудят актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международную повестку дня, а также обговорят «вопросы формирования более справедливого многополярного миропорядка».