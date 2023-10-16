Спецпредложение AZAL: незабываемое путешествие в 8 городов Европы

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» предлагает специальное предложение для путешествий из Баку в восемь городов Европы и обратно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Согласно сообщению, воспользоваться скидками на авиабилеты можно по следующим направлениям авиакомпании: Прага, Париж, Лондон, Вена, Берлин, Барселона, Женева и Милан. Предложение действует на билеты, приобретенные с 17 по 26 октября 2023 года, и распространяется на перелеты с 15 января по 11 марта 2024 года.

Цены на авиабилеты включают аэропортовские сборы:

- Билеты Баку - Вена - Баку, Баку - Прага - Баку, Баку - Берлин - Баку, Баку - Женева - Баку доступны от 299 евро;

- Билеты Баку - Париж - Баку, Баку - Лондон - Баку, Баку - Барселона - Баку, Баку - Милан - Баку доступны от 399 евро.

Приобрести авиабилеты со скидкой можно на сайте авиакомпании www.azal.az, а также в кассах и у аккредитованных агентов «Азербайджанских Авиалиний».

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