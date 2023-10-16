В Азербайджан из России экстрадированы четыре человека

Граждане Азербайджана, объявленные в международный розыск, были экстрадированы из России в Азербайджан.

Пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана проинформировала: «В соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, ходатайство Генпрокуратуры о выдаче граждан Азербайджанской Республики Дашдемирова Эльтурана Эмиль оглу, Мамедова Сархана Огтай оглу, Аббасова Парвиза Газанфар оглу и Дадашзаде Айдына Аяз оглу было удовлетворено Генеральной прокуратурой Российской Федерации».

Эльтурану Дашдамирову предъявлены обвинения в похищении людей, Сархану Мамедову – в мошенничестве и подкупе, Айдыну Дадашзаде – в половых контактах с несовершеннолетними и в преступлениях, связанных с присвоением или растратой. Все они были объявлены в розыск за укрывательство от следствия.

Задержание произошло в России 16 октября, после чего они были экстрадированы в сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.