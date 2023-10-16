На процессе по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в геноциде в селе Мешали Ходжалинского района, адвокат Натик Байбалаев обратился к суду с ходатайством о том, что болеет сахарным диабетом и просит отпустить его на лечение за границей.

Судья назначил Хачатряну нового адвоката – Радмиллу Абдулову. Сам подсудимый согласился с заменой адвоката.

Отметим, что потерпевшими по делу проходят 59 человек.