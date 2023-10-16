Вагифу Хачатряну сменили адвоката обновлено 10:42
На процессе по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в геноциде в селе Мешали Ходжалинского района, адвокат Натик Байбалаев обратился к суду с ходатайством о том, что болеет сахарным диабетом и просит отпустить его на лечение за границей.
Судья назначил Хачатряну нового адвоката – Радмиллу Абдулову. Сам подсудимый согласился с заменой адвоката.
Отметим, что потерпевшими по делу проходят 59 человек.
*** 10:24
Заседание суда по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в геноциде в селе Мешали Ходжалинского района, началось во вторник под председательством председателя Бакинского военного суда Зейнала Агаева.
Судьей-докладчиком по данному делу выступает Джамал Рамазанов.
Стоит отметить, что помощник генерального прокурора по особым делам Мугаддас Султанов является государственным обвинителем по этому делу.
Напомним, гражданин Армении Вагиф Хачатрян, находившийся в международном розыске в связи с геноцидом в селе Мешали, был задержан в июле этого года на погранично-пропускном пункте «Лачин». Хачатрян и его сообщники убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени тяжести, изгнали 358 азербайджанцев с мест законного проживания. Хачатрян привлечен в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) УК Азербайджана. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.