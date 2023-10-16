Иран угрожает Израилю «неизбежными новыми фронтами»

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан предупредил в понедельник, что региональная сеть ополчений, известная в Иране «ось сопротивления», откроет «несколько фронтов» против Израиля, если его атаки продолжат уносить жизни гражданских лиц в Газе, передает The New York Times.

«Время быстро истекает», — заявил официальный представитель Хоссейн Амир Абдоллахиан в прямом эфире на иранском государственном телевидении в понедельник вечером.

«Если военные преступления против палестинцев не будут немедленно остановлены, другие фронты будут открыты, и это неизбежно», — сказал он.