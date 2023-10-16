Полиция застрелила брюссельского стрелка

Подозреваемый в нападении на двух шведов в Брюсселе ликвидирован полицией в одном из столичных кафе, сообщает телеканал VRT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время нет полной уверенности, что ликвидированный является убийцей футбольных фанатов, добавили в СМИ.

Накануне в центре Брюсселя неизвестный застрелил двух шведских футбольных болельщиков. Предположительно, мужчина был вооружен автоматом АК-47. После случившегося он скрылся с места происшествия. Также в результате ЧП несколько человек получили ранения.

В свою очередь, бельгийские власти повысили уровень террористической угрозы до максимального. Кризисный центр рекомендовал жителям Брюсселя не выходить на улицу без необходимости.