Красный Крест обменял 700 азербайджанцев и армян

Международный комитет Красного креста (МККК) c 1990 по 2020 год участвовал в процессах обмена около 700 задержанными между Азербайджаном и Арменией, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова на брифинге для представителей СМИ.

По ее словам, ответственность за задержанного несет задержавшая сторона: «МККК не может нести никакой ответственности в этом вопросе».

Гусейнова добавила, что ни один из пяти офисов МККК, в том числе в Ханкенди, не прекратил свою деятельность.