«В сентябре украинцы тщетно пытались захватить Вербовое и Новопрокоповку. В октябре они предприняли попытку наступления на Копани и Новопокровку. Тоже зря. Значительно сократилось и число задействованных войск. Две атаки на юг, достигшие Новопрокоповки, насчитывали менее десяти человек каждая и были без техники. Они были уничтожены российскими солдатами на месте», — пишет Рёпке.

Он также говорит о неэффективности западной военной техники в условиях боевых действий: «Не считая использования как «бронированных автобусов», западные танки и БТР оказались в значительной степени бесполезны из-за мощных российских укреплений, непроходимых минных полей и постоянных атак FPV-дронов».

Рёпке подчеркивает изменение тактики украинских войск на «пешее наступление» и отмечает отсутствие стратегических успехов со стороны Украины.

«Киев настолько же далёк от стратегических успехов, таких как выход к Азовскому морю, освобождение крупных городов Токмак или Пологи, или хотя бы разрыв маршрутов снабжения между Донбассом и Крымом, как это было в начале июня», — добавил эксперт BILD.