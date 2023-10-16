Иностранные дипломаты в Физули

Представители дипломатического корпуса, аккредитированного в Азербайджане, совершили визит в Физули. В визите участвуют почти 70 дипломатов, в том числе 30 послов.

Дипломаты примут участие в мероприятиях по случаю «Дня города Физули».

Они также на месте ознакомятся со строительными работами, проводимыми в Физули после освобождения от оккупации. Также запланировано участие гостей в концертной программе по случаю «Дня города Физули».