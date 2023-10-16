Огонь на границе Израиля и Ливана добавлено видео, фото; обновлено 15:16
Вооруженные силы Израиля сообщают, что из Ливана была запущена еще одна противотанковая управляемая ракета в направлении военного поста возле северного поселения Маргалиот, передает The Times of Israel.
Израильская армия сообщает, что обстреляла территорию в Ливане, откуда было осуществлено нападение в направлении израильской территории. Также ЦАХАЛ заявил об уничтожении четырех боевиков, которые пытались пересечь границу со стороны Ливана и установить взрывное устройство.
Это вторая ракетная атака за сегодняшний день, вероятно, запущенная со стороны радикального шиитского движения «Хезболла».
Информации о жертвах пока нет.
October 17, 2023
*** 11:53
Глава местного совета Метула Давид Азулай сообщил, что гражданский автомобиль был поврежден во время атаки из Ливана с применением управляемой противотанковой ракеты, передает Haaretz.
Азулай добавил, что два человека получили ранения, город был обстрелян из минометов.
«Хезболла» взяла на себя ответственность за запуск противотанковой ракеты в направлении Метулы.
*** 11:36
Армия обороны Израиля заявила об обстреле города Метула на северной границе с Ливаном противотанковыми управляемыми ракетами, передает The Times of Israel.
При этом информации о пострадавших в результате нападения пока нет.
За последние несколько дней вооруженная ливанская группировка «Хезболла» выпустила несколько ракет по израильским городам и военным постам на границе.