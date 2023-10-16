Вооруженные силы Израиля сообщают, что из Ливана была запущена еще одна противотанковая управляемая ракета в направлении военного поста возле северного поселения Маргалиот, передает The Times of Israel.

Израильская армия сообщает, что обстреляла территорию в Ливане, откуда было осуществлено нападение в направлении израильской территории. Также ЦАХАЛ заявил об уничтожении четырех боевиков, которые пытались пересечь границу со стороны Ливана и установить взрывное устройство.

Это вторая ракетная атака за сегодняшний день, вероятно, запущенная со стороны радикального шиитского движения «Хезболла».

Информации о жертвах пока нет.