Огонь на границе Израиля и Ливана добавлено видео, фото; обновлено 15:16

Вооруженные силы Израиля сообщают, что из Ливана была запущена еще одна противотанковая управляемая ракета в направлении военного поста возле северного поселения Маргалиот, передает The Times of Israel.

Израильская армия сообщает, что обстреляла территорию в Ливане, откуда было осуществлено нападение в направлении израильской территории. Также ЦАХАЛ заявил об уничтожении четырех боевиков, которые пытались пересечь границу со стороны Ливана и установить взрывное устройство.

Это вторая ракетная атака за сегодняшний день, вероятно, запущенная со стороны радикального шиитского движения «Хезболла».

Информации о жертвах пока нет.

*** 11:53

Глава местного совета Метула Давид Азулай сообщил, что гражданский автомобиль был поврежден во время атаки из Ливана с применением управляемой противотанковой ракеты, передает Haaretz.

Азулай добавил, что два человека получили ранения, город был обстрелян из минометов.

«Хезболла» взяла на себя ответственность за запуск противотанковой ракеты в направлении Метулы.

*** 11:36

Армия обороны Израиля заявила об обстреле города Метула на северной границе с Ливаном противотанковыми управляемыми ракетами, передает The Times of Israel.

При этом информации о пострадавших в результате нападения пока нет.

За последние несколько дней вооруженная ливанская группировка «Хезболла» выпустила несколько ракет по израильским городам и военным постам на границе.