Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 12:16

И месяца не прошло после того, как на полях саммита G20 в Нью-Дели было объявлено о старте экономического транспортного коридора Индия-Ближний Восток-Европа, а над этим проектом уже нависают тучи неопределенности, поскольку Израиль, являющийся одним из ключевых государств, через территорию которого должен пройти этот коридор, ведет полномасштабную войну с палестинскими террористами. Помнится, участники амбициозного проекта IMEC не без доли высокомерия называли его противовесом китайской инициативе «Один пояс, один путь». Особую значимость IMEC придавало участие в нем США, стремившихся таким образом не только нанести удар по уже реализуемой китайской инициативе, но и привлечь к масштабному проекту своего главного союзника на Ближнем Востоке – Израиль.

Но поскольку Израиль сейчас вовлечен в кровавую войну, многие предполагают, что проект этого коридора безвозвратно канул в небытие. О чем, кстати, пишет пресса не только недружественных стран, но и ведущее издание страны, являющееся одним из главных инициаторов нового транспортного коридора. В самом деле, политическая нестабильность на Ближнем Востоке может приостановить реализацию амбициозного проекта. Неспровоцированное нападение боевиков ХАМАС на Израиль и последующая реакция израильского правительства, которую многие называют «чрезмерной», могут обратить вспять эту амбициозную инициативу. Дело в том, что экономический коридор IMEC должен состоять из двух отдельных коридоров - восточного, соединяющего Индию с Персидским заливом, и северного, соединяющего Персидский залив с Европой. Проект включает железнодорожные маршруты, которые обеспечат транзитную сеть между судами и железными дорогами, позволяя товарам перемещаться в Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию, Израиль, Европу и между ними.

Но с учетом новых реалий в ближневосточном регионе Израиль вполне может выпасть из этой транспортной цепочки. Причем если не насовсем, то на достаточно долгий срок. Вряд ли после ожидающегося жестокого подавления Израилем атаки ХАМАС Саудовская Аравия, ОАЭ и Иордания дадут согласие на участие в одном проекте со страной, с которой у них более чем натянутые отношения. К тому же еще до событий 7 октября в прессу просочилась информация о новых турецко-эмиратских переговоров в рамках запланированного торгового коридора, связывающего Европу с Ближним Востоком и Азией. В частности, Фонд благосостояния Абу-Даби ADQ и Турция ведут переговоры о строительстве железной дороги через пролив Босфор.

Казалось бы, новый мост в Стамбуле расположен слишком в стороне от маршрута нового коридора. Но в этой связи уместно напомнить, что еще в августе текущего года советник премьер-министра Ирака по транспорту Насер аль-Асади сообщил, что в ближайшее время Турция и Ирак подпишут соглашение по проекту «Путь развития», обнародованному в конце мая иракским премьер-министром Шия ас-Судани. Эти соглашения включат в себя железнодорожные пути и автострады, которые свяжут регион Персидского залива с Турцией, а также станут основным путем обмена товарами между Ближним Востоком и Европой. Проект возьмет начало в крупном порту Фао на берегу Персидского залива, пройдет через север Ирака и достигнет Турции. Он включает в себя сеть железнодорожных и автомобильных магистралей общей длиной в 1 200 километров. Благодаря своему стратегическому расположению, охватывающему Европу и Азию, а также контролю за доступом к Черному морю, Турция борется за то, чтобы стать важной частью стратегического торгового коридора между Лондоном и Пекином. По некоторым данным, Анкара стремится связать страны Персидского залива со своей сетью железных и автомобильных дорог. Все это, напомним, происходило еще до саммита G20 в Нью-Дели. А после него президент Реджеп Тайип Эрдоган активизировал усилия, чтобы убедить страны Персидского залива поддержать его вариант торгового маршрута из иракского порта Басра, строительство которого обойдется в 17 миллиардов долларов.