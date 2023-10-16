Сафаров напомнил армянам о словах Алиева

Армянская сторона пытается через различные международно-правовые механизмы воспрепятствовать привлечению к ответственности армянских военных, различных функционеров сепаратистского режима в Карабах е, которые совершили тяжкие преступления, заявил член комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров.

По его словам, эти лица обвиняются в самых тяжких с точки зрения международного законодательства преступлениях, таких как геноцид, этнические чистки, преступления против человечности, терроризм, создание транснациональных преступных группировок и так далее.

Их безнаказанность нанесла ущерб принципу верховенства закона на глобальном уровне и стала бы мировым прецедентом избежания наказания людей, совершивших военные преступления, сказал депутат.

«Применение Азербайджаном заслуженного наказания в отношении лиц, совершивших преступления против человечности, отвечает всем требованиям международного права. Пусть ни у кого не будет сомнений в том, что эти люди будут отвечать перед справедливым судом», - заявил Сафаров, припомнив слова президента Азербайджана о том, что лидеры сепаратистов обещали приехать в Баку на танках: «Все ответственные за преступления, совершенные сепаратистским режимом, понесут заслуженное наказание. Их тяжелая участь - урок всем военным преступникам в мире».