Делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Анаром Багировым по приглашению Совета Европы посетила Ашхабад для участия в международной конференции на тему «Содействие доступу к правосудию в Туркменистане: роль адвоката в международном и европейском праве и практике».

Отмечается, что единой национальной коллегии адвокатов в этой центральноазиатской стране не существует. Создание подобной структуры в Туркменистане стало главной целью конференции.

Выступая на первом заседании мероприятия, Анар Багиров рассказал о развитии Коллегии адвокатов в Азербайджане за последние годы, текущем опыте, судебно-правовых реформах, проведенных в стране, совершенствовании законодательной базы.

Участники конференции рассказали о процессе, трудностях и преимуществах создания единой и эффективной коллегии адвокатов, выдвинули предложения и озвучили существующие проблемы.