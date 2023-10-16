Делайте оплаты картой Birbank - выиграйте двухкомнатную квартиру

Первый цифровой банк Азербайджана Birbank объявляет о старте новой лотереи 10 001 hədiyyə («10 001 подарок»). Лотерея пройдет с 13 октября по 15 декабря и предоставит клиентам, совершающим оплаты картами Birbank, уникальный шанс выиграть двухкомнатную квартиру, три денежных приза в размере 10 000 манатов каждый, семь туристических путевок, 90 подарочных купонов на 500 AZN от Umico Market, бонусы от Umico и тысячи кешбэков.

Условия лотереи очень просты. Участником лотереи становится каждый, кто совершает оплаты на 20 манатов и более с использованием дебетовых карт и карт рассрочки Birbank. Оплата дебетовыми картами предоставляет участникам 1 шанс, в то время как переводы через приложение Birbank, операции в рассрочку и использование функции «ниндзя», снятие наличных и другие виды финансовых операций с картами рассрочки Birbank даруют пользователям 5 шансов. Покупки с использованием дебетовой карты и карты рассрочки в Umico Market дают покупателям 1 дополнительный шанс. Оплаты по QR-коду дают держателям еще 10 шансов. Подробная информация о лотерее: https://bir.bank/bbltrypr.

Пользователи могут получать шансы максимум за 20 транзакций в день. Отслеживать свои шансы на участие в лотерее можно по вышеуказанной ссылке, указав FIN-код. Победители лотереи, которая состоится в 3 тиража, будут объявляться в конце каждого тиража: 13 ноября, 30 ноября и 27 декабря, на страницах социальных сетей Kapital Bank и на сайте https://birbank.az.

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.