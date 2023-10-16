Песков: У Путина нет конкурентов в России и быть не может

В настоящий момент конкурентов у главы российского государства Владимира Путина в России «нет и быть не может». Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение — хотя я вряд ли имею право его говорить — но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», — цитируют Песков ароссийские СМИ.