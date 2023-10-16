Оппозиционер Оздаг: поддержать Палестину, но только после ее поддержки Турции

Оздаг заявил: «Палестинская проблема не является вопросом для турецкого народа». Отметив разницу между вопросами Иерусалима и Палестины, Оздаг подчеркнул: «Проблема Иерусалима — это общий вопрос для исламского мира. Это геотеологическая проблема. Вопрос Палестины — это геополитический вопрос и борьба палестинских арабов за свою родину».

Партия победы, как утверждает Оздаг, поддерживает право Палестины на независимость, а также признает право на существование Израиля, но отвергает его империалистическую политику.

Основатель партии также добавил, что поддержка Палестины со стороны его партии будет зависеть от позиции Палестины по ряду вопросов, включая вопросы Северного Кипра и Восточного Туркестана (Синьцзян-Уйгурский автономный район - ред.): «Партия победы будет поддерживать государство Палестина в его переговорах с Израилем в соответствии с той поддержкой, которую Палестина предоставляет политике Анкары по вопросам Северного Кипра, Восточного Туркестана, PKK, FETÖ и Армении».