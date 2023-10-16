В России обвиняют Чубайса в «госизмене»

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обвинил в государственной измене живущего ныне в Израиле экс-главу корпорации «Роснано», бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса. Об этом во вторник, 17 октября, пишут российские СМИ.

Хамзаев предложил проверить работу Чубайса в РАО «ЕЭС России» и на возможный вывод капитала из страны. Депутат заявил, что направит соответствующие запросы в ФСБ и Следственный комитет РФ. Он указал, что неясно, на какие средства Чубайс живет за границей, откуда у него финансовая подушка для путешествий по миру и оказания гуманитарной помощи израильтянам.

«В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена», — заявил парламентарий.

Ранее Чубайса заметили за разбором гуманитарной помощи пострадавшим от атаки ХАМАС. До этого стало известно, что Чубайс вернулся в Израиль после поездки в Дубай.