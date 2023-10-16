Не нужны нам яства французские

С 1 ноября Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) вводит ограничения на ввоз в страну пищевой продукции высокого риска из Франции.

По данным AQTA, продукция животного происхождения с повышенным риском для ввоза должна быть одобрена агентством, исходя из законодательства Азербайджана. В рамках этого требования, AQTA провело встречи с представителями компаний, занимающихся импортом пищевой продукции из ряда стран, включая те, что работают с французскими производителями. Их проинформировали о мерах, принимаемых в Азербайджане в вопросе импорта продуктов питания и кормов с высоким уровнем пищевого риска.

Однако, несмотря на неоднократные уведомления французские предприятия не обратились в AQTA с соответствующим запросом.

«В связи с этим с 1 ноября 2023 года будут применяться ограничение на ввоз... продуктов питания повышенного риска, произведенных на предприятиях Франции, не подавших заявку на получение разрешения», — сообщили в AQTA.