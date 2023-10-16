Депутат: Идет беспощадный отстрел козлов…

"У нас очень мало осталось диких животных, поэтому необходимо запретить охоту в Азербайджане. Идет беспощадный отстрел диких птиц, горных козлов, и других представителей дикой природы, которые на грани исчезновения в стране. Я не понимаю в чем смысл охоты для иностранцев, это не приносит никакого дохода государству, а служит истопником обогащения для отдельных людей.

При въезде на территорию заповедника Гызылагадж создается впечатление, что там происходит какое-то сражение. С утра до вечера охотники массово истребляет перелетных птиц. Минэкологии должно, что-то с этим поделать. Скоро у нас не останется дикой фауны. У нас без того происходит опустынивание территории, и животные отошли в труднодоступные места в стране.

Осталось немного диких животных и птиц, являющихся национальном достоянием Азербайджана. Мы не можем допустить, что бы местные и иностранные охотники окончательно уничтожили это достояние нашего народа", - сказал депутат.