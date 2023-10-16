Руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что Исламская Республика должна ответить на действия Израиля, который после нападения движения ХАМАС начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа.

«Мы должны ответить, мы должны отреагировать на то, что происходит в Газе. Мирные жители голодают и каждый день умирают сотнями, поэтому мы должны отреагировать», - приводит слова Хаменеи агентство IRNA.

По словам Хаменеи, жители израильских поселений, которые погибли и пострадали при нападении боевиков ХАМАС, не являются гражданскими лицами, «Те люди, которые живут в израильских поселениях на оккупированной территории Палестины, не являются гражданскими, поскольку большинство из них вооружены».

Хаменеи предупредил, что «если преступления сионистского режима будут продолжаться, никто не сможет остановить мусульман и силы Сопротивления. Пусть об этом знают те, кто обращается к Ирану с просьбой удержать некоторые силы Сопротивления, и не просят этого у Ирана».