В России отозвали запрет на ядерные испытания

По версии законодателей, это «зеркальный ответ» властям США. Договор был одобрен Генассамблеей ООН в 2000 году. Его ратифицировали 178 стран, но США этого еще не сделали: «Поэтому сложилась ситуация, когда необходимо было принимать решения в национальных интересах России».

Формально, российские власти уверяют, что отзыв закона не повлияет на проведение ядерных испытаний в РФ.

Во внесении законопроекта приняли участие 439 депутата из 450. Инициировал его лично Владимир Путин на Валдайском форуме. Спикер Госдумы Володин сказал, что это беспрецедентный случай единения законодателей.

«Полыхает от такого отношения [США], возомнили себя гегемонами. Посмотрите, что творится на Украине. Израиле-палестинский конфликт — то же самое», — заявил Володин перед принятием отзыва.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — это международное соглашение, цель которого — запретить все ядерные взрывные испытания во всех средах, будь то атмосфера, космос, под водой или под землей.

Этот договор был инициирован для подписания в 1996 году в ООН и с тех пор подписан многими странами. Основная задача договора — предотвратить дальнейшие ядерные испытания, что способствует предотвращению распространения ядерного оружия, остановке гонки вооружений и укреплению ядерной безопасности на мировом уровне.