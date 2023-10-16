В Израиле полмиллиона внутренних переселенцев

Гражданские лица были вынуждены покинуть свои дома на юге страны, а также в некоторых северных районах возле границы с Ливаном.

«На данный момент в Израиле около полумиллиона внутренне перемещенных лиц», — сказал пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус на онлайн-брифинге. Он добавил, что силы безопасности эвакуировали все населенные пункты возле сектора Газа, а также более 20 населенных пунктов у границы на севере.

В воскресенье ЦАХАЛ выдал приказ, согласно которому территория в радиусе 2 км от границы с Ливаном становится военной зоной, и призвал эвакуироваться жителей 28 населенных пунктов, проживающих в пределах 4 км от северной границы.