В Азербайджане находится группа военнослужащих Вооруженных сил и авиационные средства Турции, задействованные в предстоящих в Азербайджане совместных тактических учениях, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики, сообщили в Минобороны.

«Совместные тактические учения, запланированные на 23-25 октября, пройдут по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории», - подчеркнули в ведомстве.