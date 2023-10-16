Король Иордании: Регион находится на краю пропасти
Король Иордании Абдалла II предупредил о «критической ситуации» на Ближнем Востоке, если конфликт между Израилем и Хамасом распространится на другие страны, передает газета Asharq Al-Awsat.
«Весь регион находится на краю пропасти», — сказал Абдалла после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем в Берлине.
«Нам необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить этого», — добавил он.
Шольц, который планирует посетить Израиль сегодня, также предостерег от возможной эскалации.
«У нас общая цель - предотвратить эскалацию конфликта в регионе», — заявил он.
Шольц станет первым главой правительства, который посетит Израиль после того, как на прошлой неделе ХАМАС осуществил самую кровопролитную атаку в 75-летней истории Израиля, сообщает The Times of Israel.