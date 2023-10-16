Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:33

Впервые ваш корреспондент услышал о визите президента Джо Байдена в Израиль от ведущего 9 канала израильского телевидения. «Байден прибудет к нам в среду или четверг, - сказал тот накануне. — И это - главная причина, почему ЦАХАЛ отложил проведение наземной операции в Газе». В это время Белый дом никак не подтверждал планов поездки Байдена. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен сообщил спустя несколько часов. Как пишет The New York Times, решение было принято после того, как президент встретился с руководителями своих спецслужб и ключевыми членами кабинета. Консилиум счел, что этот визит может быть рискованным, но выгода от него превышает риск.

Речь идет далеко не только о физическом риске. Посетивший Израиль до своего президента Блинкен, когда раздались сирены воздушной тревоги, вынужден был укрыться в бункере. Это было на военной базе, где он вел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Правда, уже через пять минут госсекретарь вышел из укрытия и продолжил дискуссию. Президенту США к риску не привыкать. В феврале этого года он побывал в Киеве. Правда, тогда украинские руководители были уверены, что Россия не станет бомбить их столицу, когда там находится высокий гость. В отношении боевиков ХАМАС такой уверенности нет, но хозяева убедили Байдена, что никакая опасность ему не грозит. А вот политический риск визита Байдена довольно высок. Он в первую очередь должен убедить Нетаньяху отказаться от масштабной наземной операции в Газе. До этого Джо Байден заявил в воскресенье в интервью ведущему программы «60 минут»: «Я думаю, что будет большой ошибкой вновь оккупировать Газу». Израильские руководители между тем заявили, что у них нет желания обсуждать этот вопрос, который «бесповоротно решен».

Израильтяне заверили Белый дом, что они будут стремиться избежать большого числа жертв среди мирных жителей Газы. Однако, как указывают американские эксперты, в Израиле были мобилизованы резервисты, которые не прошли в последнее время необходимой подготовки, а ту, что у них была раньше, успешно позабыли. В результате, войдя в Газу, они могут начать стрелять по всему, что движется. В более широком плане администрация Байдена обеспокоена тем, что кадры бомбардировок многоэтажных домов в Газе и гибель его мирных жителей, которые транслируются на весь мир, могут самым драматическим образом перевернуть сознание людей в разных странах. И эти кадры могут начать ассоциироваться у них в большей степени с войной, чем видео убитых детей и обугленных трупов, что оставил после себя ХАМАС в израильских поселениях. Как говорит в этой связи бывший посол США в Израиле Томас Найдс, «Байден твердо стоит на стороне Израиля, он был обязан прибыть туда, чтобы продемонстрировать солидарность с этой страной. Но одновременно президент должен показать, что он также и за гуманное отношение к мирным жителям». Но стремление защитить жизни палестинцев - лишь одна из задач, которую преследует Байден во время своего визита в Израиль. Как пишет Bloomberg, он должен заверить Израиль, что США дадут ему все, что необходимо для защиты. Президент США также пообещал принять все меры, чтобы не допустить втягивание в войну других групп или стран, что грозит глобальным конфликтом с непредсказуемыми последствиями. Для решения последней задачи уже приняты решительные действия. В восточное Средиземноморье отправлены два мощных авианосца – «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр», которых сопровождает мощная флотилия боевых кораблей. Американское руководство дает понять врагам Израиля, что ракеты, выпущенные с этих авианосцев, могут легко достать позиции «Хезболлы» в Ливане и где угодно, если эта террористическая организация решит открыть второй фронт. Байден ранее заявил, что он готов отдать в случае необходимости такой приказ.

Но если эта задача выглядит решаемой, то еще две в списке Байдена решить будет исключительно трудно. Речь идет о его намерении добиться освобождения заложников, в том числе граждан США, которых ХАМАС удерживает в Газе, а также помочь организовать переселение жителей Газы из северной части города на юг. До этого попытки Блинкена договориться с президентом Египта Ас-Сиси о том, чтобы тот открыл ворота страны на юге Газы для палестинцев, окончились совершенно безрезультатно. Сам их разговор проходил на повышенных тонах. Ас-Сиси сказал, что то, что произошло (атаку ХАМАС), он, конечно, осуждает, но в то же время египетский президент обвинил США и их союзников в том, что они «были более шокированы убийствами израильтян больше, чем издевательством над Газой в течение полутора десятилетий». «Мы должны понимать, что все это стало результатом накопления ярости и ненависти палестинцев», - сказал Ас-Сиси. На этом, как можно догадываться, Блинкен предпочел закончить дискуссию.

У Байдена также состоится разговор с Ас-Сиси, а еще с лидерами Иордании и Палестинской автономии, которые пройдут в столице Омана. Однако вряд ли американский президент услышит там что-то кроме призывов к прекращению огня и началу переговоров. Но итоги этой поездки, даже если будут достигнуты достаточно скромные результаты, прибавят Джо Байдену немало политических очков. Особенно на фоне разглагольствования своего потенциального соперника на выборах экс-президента Дональда Трампа, который сейчас решает свои проблемы в суде. Его речи последнего времени шокировали нацию. Так, Трамп сразу после террористической атаки ХАМАС сказал, что его бойцы – very smart guys - «очень умные парни». В свое время «очень умными» Трамп назвал Владимира Путина (уже после того, как тот начал свою «специальную военную операцию» в Украине), а также северокорейского диктатора Ким Чен Ына.