ОАО Azərlotereya продолжает мероприятия по случаю 100-летнего юбилея архитектора и основателя современного азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках «Года Гейдара Алиева» с целью поддержки науки и образования Azərlotereya предоставила специальную стипендию 10 студентам, которые набрали наивысшие баллы в своих группах на вступительных экзаменах в местные университеты.

Председатель правления Azərlotereya Осман Каракуш, говоря о том, что компания всегда оказывает поддержку направленным на развитие образования проектам, поздравил лиц, ставших студентами, пожелал им успехов. Было подчеркнуто, что с учетом важности образования в развитии нашей страны данный шаг Azərlotereya будет играть значимую роль при построении ими успешной карьеры в будущем.

Вклад Azərlotereya в этой сфере стимулирует студентов на большие достижения в будущем, раскрывая по максимуму свой академический потенциал, создает возможность обладания нужными знаниями и навыками для их светлого будущего.

Отметим, что в рамках юбилейного года было организовано восхождение сотрудников Azərlotereya к «Пику Гейдара» – вершине высотой 3751 метр над уровнем моря, расположенной на массиве Гызылгая горной гряды Башдаг Большого Кавказского хребта. В то же время с целью вклада в озеленение нашей страны во имя защиты окружающей среды и природных ресурсов компания планирует совместно с Министерством экологии и природных ресурсов провести акцию по высадке деревьев на освобожденных от оккупации территориях.