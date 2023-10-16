Пашинян готов обеспечить безопасность азербайджанцев в Армении

Подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном возможно к концу 2023 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Европарламента.

«Если перечисленные мной принципы будут официально подтверждены, тогда подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в высокой степени реалистично к концу этого года», - сказал он.

В ходе своего выступления Пашинян в числе главных принципов урегулирования назвал подтверждение территориальной целостности Армении.

По его словам, Армения также готова обеспечить безопасность азербайджанцев и азербайджанских грузов на своей территории.