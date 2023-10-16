Израиль занимается воровством чужих территорий. Как передают турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Бейруте.

Фидан заявил: «Вы оккупируете чужую территорию. Вы конфисковываете дома, выселяете жителей, заселяете туда кого-то другого и называете их «поселенцами». Это называется воровством».

«Мы видим, что многие годы ведущие державы при помощи СМИ заставляли нас забывать о реальной природе проблемы. Пришло время положить этому конец», - добавил турецкий министр.