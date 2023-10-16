Турция обвинила Израиль в «воровстве» видео
Израиль занимается воровством чужих территорий. Как передают турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Бейруте.
Фидан заявил: «Вы оккупируете чужую территорию. Вы конфисковываете дома, выселяете жителей, заселяете туда кого-то другого и называете их «поселенцами». Это называется воровством».
«Мы видим, что многие годы ведущие державы при помощи СМИ заставляли нас забывать о реальной природе проблемы. Пришло время положить этому конец», - добавил турецкий министр.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnanlı mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında İsrail'in saldırılarına sert tepki göstererek, "Bunun adı yerleşimci değil, hırsızlık" diye konuştu.— TGRT HABER (@tgrthabertv) October 17, 2023