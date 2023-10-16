Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев сообщил, что он подписал с азербайджанским коллегой Рамином Гулузаде соглашение об инвестициях на строительство пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль.

«Это будет современный отель со всеми удобствами и парком», - подчеркнул Туманбаев в соцсетях.

Ранее сообщалось, что кабмин Кыргызстана передал 17,24 гектара земли в селе Кара-Ой Азербайджану под строительство пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль. Через 49 лет Азербайджан имеет право продлить соглашение.

Срок строительство отеля – 3 года.