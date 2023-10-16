Азербайджан строит отель в Кыргызстане Да не простой, а пятизвездочный
На главном курорте Кыргызстана - озере Иссык-Куль, стартовало строительство крупного пятизвездочного отеля, проект реализует Азербайджан.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев сообщил, что он подписал с азербайджанским коллегой Рамином Гулузаде соглашение об инвестициях на строительство пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль.
«Это будет современный отель со всеми удобствами и парком», - подчеркнул Туманбаев в соцсетях.
Ранее сообщалось, что кабмин Кыргызстана передал 17,24 гектара земли в селе Кара-Ой Азербайджану под строительство пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль. Через 49 лет Азербайджан имеет право продлить соглашение.
Срок строительство отеля – 3 года.