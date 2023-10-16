Алиев: «Мы в долгу перед шехидами за этот день...»

Во время Второй Карабах ской войны операции были спланированы так, чтобы потери были минимизированы, и мы добились этого. Мы всегда должны быть обязаны им (шехидам - ред.). Молодое поколение всегда должно воспитываться в этом духе. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с жителями в городе Физули.

Глава государства отметил, что героизм шехидов «незабываем, Победа, завоеванная на столь сложном географическом пространстве, беспрецедентна». «В каком бы направлении отсюда ни идти, можно сказать, что на каждом холме были их (армян) посты, боевые пункты, несколько линий обороны, колючие проволоки и мины. Прорвать это, идти вперед под огнем требовало огромной смелости. Такого, возможно, не было в мировой военной истории. А если и было, то пусть нам скажут где. Не было. Это показал азербайджанский народ», - сказал президент Алиев.

Президент подчеркнул, что, «каким бы сильным ни было государство, как бы оно ни было вооружено, насколько правильно ни были бы спланированы военные операции, Победу завоевывают солдаты, офицеры». «Он (солдат, офицер – ред.) идет, он грудью идет на смерть и поднимает Флаг именно он. Их героизм никогда не должен быть стерт и не сотрется из нашей памяти», - подчеркнул глава государства.

Президент Алиев также отметил, что «сегодня, отмечая этот праздничный день, все мы, естественно, еще раз выражаем глубокое почтение к памяти наших дорогих шехидов. Два дня назад, обращаясь к народу на главной, центральной площади Ханкенди, я сказал, что мы в долгу перед ними за этот день. Это – правда».