Пашинян обещает соединить через Мегри Азербайджан с Нахчываном

Армения готова восстановить железную дорогу Мегри, соединяющую юго-западные регионы Азербайджана и Нахчыван. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте.

По словам премьера Армении, налаживание транспортных и энергетических коммуникаций является одной из основных повесток мирного соглашения. Эта дорога позволит не только Азербайджану и Армении, но и Грузии, Ирану получить выход на западные рынки.