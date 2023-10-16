Байрамов обсудил Армению с британцами

17 октября 2023 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

В ходе телефонного разговора обсуждались перспективы повестки сотрудничества между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе, нынешнее состояние нормализации и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов проинформировал о ситуации в регионе, подчеркнул, что в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе, был положен конец присутствию незаконных армянских вооруженных сил, представляющих угрозу для установления мира и стабильности в регионе.

Было отмечено, что благодаря разоружению незаконных вооруженных сил на азербайджанских территориях были устранены препятствия для реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество.

Глава МИД Азербайджана добавил, что конфликт, длившийся почти 30 лет, завершен.

Клеверли подчеркнул важность продолжения переговоров по повестке мира и нормализации между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонной беседы также был проведен обмен мнениями, представляющими взаимный интерес.