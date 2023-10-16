Израиль просит у США помощь на круглую сумму

Израиль обратился к США с просьбой предоставить чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов. Об этом пишет газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на американских чиновников.

В статье говорится, что сейчас американские законодатели и Белый дом работают над пакетом, который объединит военную помощь Израилю и Украине, средства на укрепление границы с Мексикой и помощь Тайваню.

15 октября советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома на следующей неделе попросит Конгресс согласовать пакет финансирования для поддержки Украины и Израиля общим объемом около 2 миллиардов долларов. Отмечается, что окончательная сумма, которую США сможет предоставить Израилю, будет обсуждаться во время визита президента Джо Байдена в еврейское государство, который запланирован на среду, 18 октября.