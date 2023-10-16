Полиция проверяет экс-советника Путина

Полиция Москвы проводит проверку статьи «Рождение Севера» бывшего помощника Владимира Путина Владислава Суркова, сообщили российским СМИ в правоохранительных органах. Проверка ведется по ст. 144–145 УПК РФ (на наличие или отсутствие признаков состава преступления).

По данным российских СМИ, в полицию «поступило обращение от гражданина России с просьбой проверить высказывания господина Суркова», приведенные в его статье. Кто был заявителем и какие именно высказывания могли вызвать недовольство, не уточняется.

Упомянутая статья была опубликована 27 сентября. Владислав Сурков в ней предложил альтернативу термину «глобальный Юг» — кластер «Великий Север». По мнению Суркова, этот кластер зародится после победы России в вооруженном конфликте с Украиной, а войдут в него помимо России США и Европа. Он также заявил, что у России нет истинных союзников в Африке или Азии.