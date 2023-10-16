В Ереване внезапно скончался российский чиновник

В Ереване на своем рабочем месте скончался заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев. Эту информацию подтвердили армянским СМИ в представительстве.

Ему было 37 лет. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.

Сигнал поступил в дежурную линию "Скорой помощи" в 9:40. Прибывшие медики констатировали смерть.

По факту инцидента в следственном отделе ереванского района Арабкир возбуждено уголовное производство по признакам убийства (такой порядок предусмотрен законом, но причина смерти будет известна после экспертизы).