Израиль еще не решил, проводить ли наземную операцию в Газе

Армия обороны Израиля еще не приняла окончательного решения о проведении наземной военной операции в секторе Газа. С таким утверждением выступил официальный представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт.

«Мы готовимся к следующим этапам войны. Мы еще не сказали, что они будут из себя представлять, - приводит слова Хехта Reuters. - Все говорят о наземной операции, но это может быть что-то иное».

Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль способен выдержать войну на два фронта.

Кроме того, по словам Хехта, еврейское государство не ждет, что «американцы или британцы будут проливать кровь на войне в Израиле».