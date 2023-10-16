Франция объявила о поставке вооружения Армении

"Глава государства (Эммануэль Макрон) четко определил, что наша повестка - продажа оборонительного оружия, потому что наши обсуждения с Арменией именно об этом. Я не скажу более этого, но некоторые виды вооружения могут в первую очередь служить для защиты жизней и обеспечения безопасности Армении", - сказал Лекорню на обсуждении оборонного бюджета Франции в Сенате (верхней палате парламента), сообщают армянские СМИ со ссылкой на видеоматериал с заседания.

Он сообщил сенаторам, что намерен обсудить с министром обороны Армении Суреном Папикяном вопросы доработки оперативных и конкретных мер сотрудничества.

3 октября глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-конференции в Ереване заявила, что Париж готов заключить с Ереваном соглашение о предоставлении военной техники.

"Франция дала согласие на подписание с Арменией соглашения о предоставлении военной техники для обеспечения Ереваном своей безопасности", - сказала Колонна. Она отметила, что не может предоставить детали, но "ряд вопросов уже согласован между Парижем и Ереваном".

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что речь идет о содействии со стороны Франции оборонительным возможностям Армении.