Леонид Швец, автор haqqin.az 17:20

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, что израильские власти должны предстать перед судом за преступления, совершенные ими против палестинцев в секторе Газа. Нужно сказать, что это заявление будто свидетельствует о заметном сдвиге представлений духовного главы Ирана в сторону цивилизованных представлений о том, как должна вершиться справедливость. Суд – настоящий, конечно, суд – это возможность выслушать все стороны и, взвесив аргументы, принять объективное решение. Не убить противника, не взорвать его, не отрезать голову и потом играть ею в футбол: выслушать, попытаться понять и разобраться. Выбрать наказание, которое бы остановило трагедию, а не стало новым ее звеном.

И хорошо бы собрать такой суд, который взвесил бы вклад в святое палестинское дело его неизменных спонсоров, за десятки лет потративших миллиарды долларов не на просвещение и процветание палестинцев, а на превращение их в бездумных ненавистников и убийц израильтян в частности и евреев вообще. Снабжение оружием, военная подготовка, пропагандистская накачка – за всем этим стоят не абстрактные Иран или Катар, а конкретные чиновники, военнослужащие и частные жертвователи из этих и других стран, а за ними – их политические руководители. Ну и, разумеется, духовные лидеры, как аятолла Али Хаменеи. И да, на таком суде важно было бы выслушать и израильских политиков, чиновников и военных, понять их меру ответственности за происходящее. Когда, почему и кем были приняты решения, которые не смогли предотвратить кровопролитие, а где-то его и спровоцировали. Толком не разобравшись, нельзя предотвратить повторения.