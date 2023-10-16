Фаталиев застрелил Фаталиева

17 октября в поселке НЗС Хатаинского района столицы был убит некий Ариф Фаталиев (1971 г.р.), информация об этом поступила в районную прокуратуру.

В ходе расследования стало известно, что Арифа на почве конфликта застрелил его родственник Эльмеддин Фаталиев (1984 г.р.). Убийство было совершено в авторемонтной мастерской.

По факту возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, Фаталиев задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие по делу продолжается.