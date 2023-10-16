ХАМАС подтвердил смерть одного из командиров «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» - боевого крыла движения - Аймана Нофаля в результате ударов Израиля по сектору Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

«Командир Айман Нофаль «Абу Ахмед», член военного совета и командир центральной бригады боевого крыла ХАМАС, погиб в результате варварской сионистской атаки, нацеленной на лагерь Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа», — говорится в сообщении.