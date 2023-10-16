Ильхам Алиев: «Выдвигается обвинение, что мы обманули международное сообщество»

«Странно, что группа стран считает себя международной общественностью. Ведь когда говорят «международная общественность», то имеется в виду более 200 стран. 20-30 стран не могут считаться международной общественностью. Они привыкли никого, кроме себя, не считать международной общественностью. И сейчас выдвигается обвинение, что мы обманули международную общественность, проведя антитеррористические мероприятия, обманули их». Об этом заявил президент Ильхам Алиев 17 октября на встрече с переселившимися в город Физули жителями и представителями районной общественности в День города Физули.

Отметив, что это очень вредная логика, глава азербайджанского государства сказал: «Мы восстановили свой суверенитет на родной земле по праву, в соответствии со всеми нормами и принципами, принципами, закрепленными в международной плоскости. Сейчас никто не вправе обвинять нас. Правда, такие попытки есть, наверное, и вы отслеживаете, были и будут».