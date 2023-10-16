Ильхам Алиев: «Армяне ели наш хлеб»

«Когда я впервые приехал сюда (в Физули – ред.), то, честное слово, мне, как любому азербайджанцу, было больно, я был поражен и пришел в ужас от такого вражеского к нам отношения. Действительно, что мы плохого сделали армянам?! Мы жили с ними бок о бок. Они ели наш хлеб, за наш счет для них строились города и села, создавалась инфраструктура. В советский период все эти работы велись за счет бюджета Азербайджана». Так сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Физули жителями и представителями районной общественности.

По словам главы государства, «видимо, черные пятна в их сердцах и стали причиной того, что они причиняли людям страдания, подвергали их пыткам, совершили этнические чистки против азербайджанского народа. Тогда мы этого не знали. Мы были в какой-то мере наивными. Вот почему я говорю, что мы никогда не должны забывать оккупацию и страдания. Молодое поколение тоже должно это знать. Об этом должны узнать и дети, обучающиеся сегодня в этой школе. Должны знать, что наш народ вышел из тяжелых испытаний, не прогнувшись, не сломившись, с верой в себя и свою армию. С верой, что этот день наступит, и мы будем стоять здесь и отмечать вместе с вами этот праздник».