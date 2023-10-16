В бакинском отеле Four Seasons состоялось мероприятие, организованное Федерацией баскетбола Азербайджана. В нем приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации баскетбола Эмин Амруллаев.

Это было официальное открытие нового сезона. Но также были подведены итоги проделанной в прошлом сезоне работы, а также Федерация поделилась планами на будущее.

Вместе с главным чемпионатом в стране – Баскетбольной лигой Азербайджана (ABL) – в прошлом сезоне было проведено еще шесть внутренних соревнований. Также Азербайджан принимал международные турниры, в том числе юношеский чемпионат Европы в дивизионе «С». В Астаре, Шуше и Баку прошли этапы Женской серии ФИБА по баскетболу 3x3. Азербайджан в них представляли сборная страны и команда «Нефтчи», которая выиграла четыре этапа и вышла в финальный этап.

Женская юношеская сборная Азербайджана U-16 стала чемпионкой Европы в дивизионе «С», игры которого проходили в Андорре. А юноши в этой возрастной категории заняли 2-е место.

Говоря о талантах, Федерация не могла не отметить 15-летнего вундеркинда Гусейна Гафланова, рост которого уже достиг 2 метров 10 сантиметров. Гусейн недавно при поддержке Федерации отправился в США, где в течение года будет учиться и тренироваться в Академии Южной Калифорнии.

В отличие от прошлого сезона в ABL сыграют не 8, а 10 клубов. Это – действующий чемпион страны «Сабах» (Баку), «НТД-Индиго» (Хачмаз), «Гянджа», «Хырдалан», «Серхедчи» (Баку), «Нефтчи» (Баку), «Джалилабад», «Шеки», «Хазри» (Баку) и «Сумгаит».