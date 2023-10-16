Успехи азербайджанского баскетбола и открытие нового сезона Мероприятие в Four Seasons; ФОТО
В бакинском отеле Four Seasons состоялось мероприятие, организованное Федерацией баскетбола Азербайджана. В нем приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации баскетбола Эмин Амруллаев.
Это было официальное открытие нового сезона. Но также были подведены итоги проделанной в прошлом сезоне работы, а также Федерация поделилась планами на будущее.
Вместе с главным чемпионатом в стране – Баскетбольной лигой Азербайджана (ABL) – в прошлом сезоне было проведено еще шесть внутренних соревнований. Также Азербайджан принимал международные турниры, в том числе юношеский чемпионат Европы в дивизионе «С». В Астаре, Шуше и Баку прошли этапы Женской серии ФИБА по баскетболу 3x3. Азербайджан в них представляли сборная страны и команда «Нефтчи», которая выиграла четыре этапа и вышла в финальный этап.
Женская юношеская сборная Азербайджана U-16 стала чемпионкой Европы в дивизионе «С», игры которого проходили в Андорре. А юноши в этой возрастной категории заняли 2-е место.
Говоря о талантах, Федерация не могла не отметить 15-летнего вундеркинда Гусейна Гафланова, рост которого уже достиг 2 метров 10 сантиметров. Гусейн недавно при поддержке Федерации отправился в США, где в течение года будет учиться и тренироваться в Академии Южной Калифорнии.
В отличие от прошлого сезона в ABL сыграют не 8, а 10 клубов. Это – действующий чемпион страны «Сабах» (Баку), «НТД-Индиго» (Хачмаз), «Гянджа», «Хырдалан», «Серхедчи» (Баку), «Нефтчи» (Баку), «Джалилабад», «Шеки», «Хазри» (Баку) и «Сумгаит».
Женская сборная Азербайджана впервые в истории примет участие в отборе взрослого чемпионата Европы, который пройдет в 2025 голу. А наша мужская команда выступит в квалификации Евро-2027.
Чемпион Азербайджана «Сабах» успешно стартовал в Кубке Европы ФИБА, пройдя отбор и пробившись в регулярный сезон. Уже завтра команду ждет первый матч «регулярки» против черногорского «Морнара».
Перед собравшимися выступили министр Фарид Гаибов и президент клуба «Серхедчи» Фирдовси Умудов.
Президент Федерации Эмин Амруллаев начал свое выступление с выдающейся победы Азербайджана в Карабахе и поздравлений по случаю завершения 30-летнего конфликта.
«Из соревнований особо отмечу этап Женской серии ФИБА в Шуше, где победил азербайджанский клуб «Нефтчи», - говорит Эмин Амруллаев. - Это была отличная победа и большой успех! Планируем в будущем проводить подобные турниры и в других регионах страны.
Конечно, очень важно развивать детский баскетбол. За год мы смогли привлечь к тренировкам около 500 детей. Но мы не должны останавливаться на этом.
Необходимо, чтобы развивались и наши клубы, чтобы их становилось больше. Хотелось бы, чтобы на базе футбольных клубов также создавались и баскетбольные команды. Планируем развивать университетские коллективы.
Спасибо спонсорам, которые поддерживают баскетбол. В этом сезоне их стало больше. Но мы лишь в начале пути. Чтобы добиться по-настоящему больших успехов, нужно 10-15 лет».