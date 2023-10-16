BBC отстранила шестерых журналистов за поддержку ХАМАС

BBC отстранила от эфира шестерых журналистов BBC News Arabic за предполагаемое размещение антиизраильских сообщений на платформе X (бывший Twitter). Эти действия нарушают правила беспристрастности телерадиокомпании.

BBC заявила: «Мы срочно расследуем это дело. Мы со всей серьезностью относимся к обвинениям в нарушении наших редакционных правил и правил пользования социальными сетями, и если мы обнаружим нарушения, то примем меры, включая дисциплинарные взыскания».

Информацию о сообщениях раскрыла газета The Daily Telegraph, ссылаясь на расследование американского Комитета за точность в освещении и анализе событий на Ближнем Востоке (CAMERA). Согласно источникам, в сообщениях ХАМАС назывался «борцами за свободу», а атака на Израиль 7 октября - «утром надежды».

CAMERA раскритиковала BBC за предвзятое освещение ситуации в Израиле, заявив: «Они постоянно заявляют, что применяют одинаковые редакционные стандарты точности и беспристрастности к своим службам на всех языках, включая те, с которыми руководство BBC не знакомо».