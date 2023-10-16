Во вторник в Физули состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню города. Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры Азербайджана и Специальное представительство президента Азербайджанской Республики выступили организаторами мероприятия на освобожденных территориях Карабахского экономического региона.

Мероприятие собрало государственных и правительственных чиновников, депутатов и представителей дипломатического корпуса. Программа включала в себя гала-концерт, на котором прозвучали народные и композиторские песни. Также гости ознакомились с экспозициями, посвященными культуре и истории Физули, и выставками культурных образцов региона.

Особенностью программы стала музыкальная композиция «100 таров», где сто музыкантов, включая детей и молодежь, исполнили произведения на национальном инструменте. Завершилось мероприятие дегустацией блюд азербайджанской национальной кухни.