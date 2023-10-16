В Физули с помпой отметили день города фото; видео
Во вторник в Физули состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню города. Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры Азербайджана и Специальное представительство президента Азербайджанской Республики выступили организаторами мероприятия на освобожденных территориях Карабахского экономического региона.
Мероприятие собрало государственных и правительственных чиновников, депутатов и представителей дипломатического корпуса. Программа включала в себя гала-концерт, на котором прозвучали народные и композиторские песни. Также гости ознакомились с экспозициями, посвященными культуре и истории Физули, и выставками культурных образцов региона.
Особенностью программы стала музыкальная композиция «100 таров», где сто музыкантов, включая детей и молодежь, исполнили произведения на национальном инструменте. Завершилось мероприятие дегустацией блюд азербайджанской национальной кухни.
With the attendance of diplomatic community, Fuzuli residents are rejoicing Fuzuli City Day - 17 October. On this particular day, in 2020, Fuzuli was liberated from 30 years long military occupation of Armenia. Former IDPs and refugees are returning to newly built apartments, and… pic.twitter.com/nbsadRmXGn— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2023