Израиль и Испания повздорили

Несколько политиков левых взглядов призвали Мадрид доставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд, что вызвало дипломатический скандал. Спор возник после того, как левые испанские политики из коалиционного правительства обвинили Израиль в участии в «геноциде» палестинского народа.

Израиль выразил недовольство из-за позиции части правительства Испании по ближневосточной ситуации и спровоцировал дипломатические разногласия. Об этом сообщила газета EL PAÍS.

Посольство Израиля в Испании заявило: «Некоторые элементы в испанском правительстве решили встать в ряд с террористами. Эти заявления не только абсолютно аморальны, но и ставят под угрозу безопасность еврейских общин в Испании, подвергая их риску большего числа антисемитских инцидентов и нападений».

В свою очередь, МИД Испании ответил, что «категорически отвергает ложь, выраженную в заявлении посольства Израиля», и «не принимает клевету» в адрес членов правительства.

Этот конфликт интересов произошел после митинга в Мадриде в поддержку Палестины, который посетили представители различных политических партий Испании, включая вице-премьера страны Йоланду Диас из левого движения «Сумар».

Стоит отметить, что сегодня Испания направила гуманитарную помощь на €1 млн населению сектора Газа. Королевство заявило о готовности выделить еще больше средств. Об этом 17 октября заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.