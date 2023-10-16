Азербайджан вернул граждан из Сирии на родину

17 октября Азербайджан осуществил репатриацию 10 своих граждан, включая 9 детей и одну женщину, которые находились в лагерях в Сирии. Среди возвращенных четверо детей лишились обоих родителей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

После установления их личности и подтверждения гражданства, был обеспечен их переход на территорию Турции. В Турции с их участием была проведена медицинская и психологическая экспертиза. Благодаря координации посольства Азербайджана в Турции, репатриантам были выданы свидетельства о возвращении и авиабилеты. 17 октября они вернулись в Азербайджан в сопровождении делегации.

Власти Азербайджана планируют меры по их социальной реабилитации и реинтеграции. Работа по репатриации азербайджанцев из зоны вооруженных конфликтов в зарубежных странах продолжается.