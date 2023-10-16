США играют мускулами в восточном Средиземноморье

Министр обороны Ллойд Остин приказал еще примерно 2000 американским военнослужащим быть готовыми к отправке на Ближний Восток для поддержки Израиля в преддверии подготовки последнего к наземной операции в секторе Газа. Как передает The New York Times, об этом во вторник сообщил представитель Пентагона.

По словам представителя Пентагона, в настоящее время войска дислоцируются в Соединенных Штатах и других местах, включая Европу. Чиновник добавил, что в случае развертывания они, скорее всего, не будут выполнять боевые функции, но будут оказывать консультационную и медицинскую поддержку израильским силам.

В заявлении Пентагона говорится, что, хотя решение о развертывании сил еще не принято, приказ мистера Остина повысить их боеготовность поможет Пентагону «оперативно отреагировать на меняющуюся обстановку в области безопасности на Ближнем Востоке».

В понедельник официальный представитель США сообщил, что силы быстрого реагирования морской пехоты США, состоящие примерно из 2000 морских пехотинцев, направляются в восточную часть Средиземного моря.