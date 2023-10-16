Пентагон выполнил свое обещание по танкам

Украина получила 31 танк M1A1 Abrams американского производства. Это все танки, которые Вашингтон обещал передать Киеву. Об этом заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл в интервью «Голосу Америки».

Украинские военные, обучившиеся на этом типе танка, вернулись на родину с боеприпасами и запасными частями, уточнил он.

О’Доннелл уточнил, что перед использованием танков на фронте потребуется время: «Украинским войскам следует убедиться, что обладают необходимыми элементами поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск».

Он добавил: «Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки».