Баку отреагировал на заявления Пашиняна в Европарламенте

МИД Азербайджана прокомментировал высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные им 17 октября 2023 года на сессии Европарламента. По мнению МИД, заявления Пашиняна продемонстрировали агрессивную позицию Армении и его стремление обвинять Азербайджан.

«Жаль слышать такие заявления от Армении, позиционирующей себя как демократическую и миролюбивую страну», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства. МИД также отметил, что обвинения Армении в адрес Азербайджана являются необоснованными и противоречат отчетам ООН. Было также упомянуто, что Пашинян ранее признал отсутствие угроз для армян в Карабахе, что делает его текущие заявления противоречивыми.

МИД подчеркнул, что, ссылаясь на принципы независимости и суверенитета на встрече в Гранаде, Пашинян игнорирует нарушения этих принципов Арменией в течение многих лет, в том числе во время его руководства.

По поводу Лачинской дороги МИД Азербайджана отметил: «Азербайджан обладает суверенитетом над всеми дорогами на своей территории». Утверждения Армении о злоупотреблении этой дорогой противоречат трехстороннему соглашению, подписанному премьер-министром.

В отношении обвинений в блокаде, МИД подчеркнул, что Армения самостоятельно изолировала себя от региональных проектов. «Армения осознает свои обязательства по обеспечению беспрепятственного передвижения», однако, по мнению МИД, страна упускает возможность их выполнения. Соглашение о строительстве дороги через Иран демонстрирует активное участие Азербайджана в развитии региональной инфраструктуры.

МИД также отметил историческую возможность нормализации отношений между двумя странами после устранения угрозы в Карабахском регионе, но посетовал, что «продолжающаяся агрессивная риторика премьер-министра Армении подрывает мирные перспективы».